Песков: точной даты разговора Путина и Трампа пока нет
Не исключено, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться сегодня. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не назвал точную дату беседы лидеров. По его словам, разговор может состояться сегодня или завтра, а может и вовсе не произойти.
Отдельно Песков сказал, что российская сторона ведет с Соединенными Штатами обсуждения по совместным взаимовыгодным проектам в экономике.
7 октября американский лидер заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.
7 октября Путин отметил 74-летие. Лидеры стран СНГ, а также Турции и Ирана поздравили президента РФ с днем рождения в ходе телефонных разговоров. С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.