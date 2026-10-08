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Главная / Политика /

Песков: точной даты разговора Путина и Трампа пока нет

Ксения Наумчик

Не исключено, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться сегодня. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не назвал точную дату беседы лидеров. По его словам, разговор может состояться сегодня или завтра, а может и вовсе не произойти.

Отдельно Песков сказал, что российская сторона ведет с Соединенными Штатами обсуждения по совместным взаимовыгодным проектам в экономике.

Утром 8 октября пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин не получил телеграмму от Трампа в день рождения 7 октября. Песков также рассказал, что Россия и США пока не согласовывали телефонный разговор президентов РФ и США.

7 октября американский лидер заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.

7 октября Путин отметил 74-летие. Лидеры стран СНГ, а также Турции и Ирана поздравили президента РФ с днем рождения в ходе телефонных разговоров. С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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