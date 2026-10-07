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Кремль рассказал о разговорах Путина с лидерами СНГ, Турции и Ирана

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Лидеры стран СНГ, Турции и Ирана поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонных разговоров, сообщили в Кремле.

С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Кремле добавили, что по случаю дня рождения российского президента продолжают поступать поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

7 октября уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направила Путину поздравление с днем рождения от имени народа и правительства Венесуэлы.

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