Кремль рассказал о разговорах Путина с лидерами СНГ, Турции и Ирана
Лидеры стран СНГ, Турции и Ирана поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонных разговоров, сообщили в Кремле.
С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В Кремле добавили, что по случаю дня рождения российского президента продолжают поступать поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.
7 октября уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направила Путину поздравление с днем рождения от имени народа и правительства Венесуэлы.