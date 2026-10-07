Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS169,8+0,77%CNY Бирж.12,717+0,09%IMOEX2 342,28+0,59%RTSI860,87+0,59%RGBI111,17+0,08%RGBITR764,38+0,11%
Главная / Политика /

Уполномоченный президент Венесуэлы поздравила Путина с днем рождения

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направила президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения от имени народа и правительства Венесуэлы, сообщил ТАСС.

В послании Родригес отметила, что Венесуэла «глубоко ценит исторические узы дружбы» с Россией, которые основаны на принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности.

Она пожелала Путину здоровья, благополучия и успехов в исполнении обязанностей главы государства, а также выразила ему «особое почтение и глубокое уважение».

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.

Президента России поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте