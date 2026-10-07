Уполномоченный президент Венесуэлы поздравила Путина с днем рождения
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес направила президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения от имени народа и правительства Венесуэлы, сообщил ТАСС.
В послании Родригес отметила, что Венесуэла «глубоко ценит исторические узы дружбы» с Россией, которые основаны на принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности.
Она пожелала Путину здоровья, благополучия и успехов в исполнении обязанностей главы государства, а также выразила ему «особое почтение и глубокое уважение».
7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.
Президента России поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.