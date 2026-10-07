Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рожденияПрезидент отмечает 74-летие
7 октября у президента России Владимира Путина день рождения, ему исполнилось 74 года.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров. Он также выразил надежду, что вечером российский лидер даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днем рождения.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
«Ведомости» собрали поздравления мировых лидеров по случаю дня рождения Путина.
«Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного вашего дня рождения. За прошедшие 20 лет РФ под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны».
«Венесуэла глубоко ценит исторические узы дружбы стран, основанные на общих принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности».
«Премьер-министр Армении поздравил президента России с днем рождения и выразил добрые пожелания. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам повестки дня отношений между Арменией и Россией», – говорится в сообщении пресс-службы.
«Глава нашего государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Подчеркнуты историческая роль Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – сообщили в пресс-службе.
«Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности», – заявили в пресс-службе.
«Я посылаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину, другу Республики Сербской и сербского народа, самые сердечные поздравления с днем рождения, с искренними пожеланиями крепкого здоровья, личного счастья и долговременных успехов во главе Российской Федерации».
«Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития».
«Глава Туркменского государства искренне поздравил президента Владимира Путина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов в государственной деятельности на благо народа России. Президент Туркменистана выразил искреннюю благодарность президенту Российской Федерации за личное внимание и всестороннюю поддержку развития туркмено-российских отношений», – говорится в сообщении госагентства TDH.
«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе беседы наш президент поздравил президента России Путина с днем рождения», – сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Президент Ирана в ходе телефонного разговора поздравил президента России с днем рождения, пожелав правительству и народу (России. – «Ведомости») величия, развития и процветания. Стороны также подчеркнули важность продолжения и укрепления двустороннего стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы», – заявили в пресс-службе.
«Глава государства Ильхам Алиев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы.
«Ваша деятельность на посту президента Российской Федерации является образцом государственной мудрости и стратегического мышления. Под вашим руководством Россия уверенно укрепляет суверенитет, экономическую независимость и обороноспособность».
«Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа», – сообщили в пресс-службе Токаева.
«В начале беседы лидер нации с пожеланиями здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента России по случаю дня рождения. В этом контексте глава нашего государства особо подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в продвижение процесса укрепления и расширения стратегического партнёрства между двумя странами», – сообщили в пресс-службе Рахмона.