Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

«Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного вашего дня рождения. За прошедшие 20 лет РФ под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны».