Лукашенко отметил настрой Путина на укрепление связей РФ и Белоруссии

Утром пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения за рабочими делами. В частности, в графике президента запланирована серия международных телефонных разговоров. По его словам, телефонные разговоры запланированы, прежде всего, по случаю для рождения Путина. Песков отмечал, что главное для президента в этот день – то, что его поздравляют все его родные и близкие. В графике Путина запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.