Лукашенко отметил настрой Путина на укрепление связей РФ и Белоруссии

Лукашенко отметил настрой Путина на укрепление связей РФ и БелоруссииБелорусский лидер поздравил российского президента с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил настрой президента России Владимира Путина настрой на укрепление отношений Минска и Москвы. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера по случаю дня рождения российского президента.
В поздравительной телеграмме Лукашенко подчеркнул насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализацию совместных проектов, которые, по его словам, подтверждают общность устремлений союзных государств.
Белорусский президент также выразил уверенность, что доверительные отношения между президентами позволят и дальше выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повестки.
В поздравлении Лукашенко также отметил деятельность российского лидера и пожелал ему здоровья, счастья и успехов в работе на благо России и ее жителей.
Утром пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения за рабочими делами. В частности, в графике президента запланирована серия международных телефонных разговоров. По его словам, телефонные разговоры запланированы, прежде всего, по случаю для рождения Путина. Песков отмечал, что главное для президента в этот день – то, что его поздравляют все его родные и близкие. В графике Путина запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что лидеры многих стран уже направили Путину поздравительные телеграммы с днем рождения. В частности, его поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и председатель КНДР Ким Чен Ын.
7 октября российскому лидеру исполнилось 74 года.