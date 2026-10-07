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Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Инна Шульгина

Председатель КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Кима, за минувшие 20 лет Россия под руководством Путина «укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны». Ким подчеркнул, что это – результат самоотверженных усилий и стойкой воли российского лидера.

«Вы всегда воплощали в себе надежды и ожидания российского народа, желающего строительства мощного государства, оставаясь верным священной миссии и смело преодолевая бесчисленные вызовы и испытания, благодаря чему пользуетесь большим доверием и поддержкой российского народа», – сказал Ким Чен Ын.

Ким заявил, что рад «прекрасным дружеским отношениям» с Путиным. Он также выразил уверенность в победе российского народа в «защите суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности страны». Лидер КНДР заверил Путина в своей неизменной поддержке.

7 октября Путину исполнилось 74 года. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, лидеры многих стран уже направили главе российского государства поздравительные телеграммы с днем рождения. В частности, его поздравил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

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