Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

По словам Кима, за минувшие 20 лет Россия под руководством Путина «укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны». Ким подчеркнул, что это – результат самоотверженных усилий и стойкой воли российского лидера.