Садыр Жапаров поздравил Путина с днем рождения
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
Отмечается, что Жапаров пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.