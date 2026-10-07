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Садыр Жапаров поздравил Путина с днем рождения

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

Отмечается, что Жапаров пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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