Пашинян поздравил Путина с днем рождения по телефону
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве Армении.
Пашинян поздравил Путина с днем рождения и выразил ему добрые пожелания.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и текущей повестке взаимодействия Армении и России.
7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравило множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров.