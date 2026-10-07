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Пашинян поздравил Путина с днем рождения по телефону

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве Армении.

Пашинян поздравил Путина с днем рождения и выразил ему добрые пожелания.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и текущей повестке взаимодействия Армении и России.

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравило множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров.

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