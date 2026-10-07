Милорад Додик поздравил Путина с 74-летием
Председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления он опубликовал в X.
«Я использую эту возможность, чтобы выразить глубокую благодарность за искреннюю дружбу, понимание и непоколебимую поддержку», – написал Додик.
Он пожелал Путину успехов на посту президента, а также крепкого здоровья и сил, выразив убежденность, что связь между российскими и сербскими народами останется твердой опорой во всех будущих вызовах.
7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, этот день глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главу государства с днем рождения поздравило множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.