Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин не получил телеграмму от лидера США Дональда Трампа в день рождения 7 октября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков.
8 октября Песков рассказал, что Россия и США пока не согласовывали телефонный разговор президентов РФ и США.
7 октября Путин отметил 74-летие. Его поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.