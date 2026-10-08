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Главная / Политика /

Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не получил телеграмму от лидера США Дональда Трампа в день рождения 7 октября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков.

8 октября Песков рассказал, что Россия и США пока не согласовывали телефонный разговор президентов РФ и США.

7 октября Путин отметил 74-летие. Его поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес

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