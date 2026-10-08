Песков: конкретики по контакту Путина и Трампа пока нет
Россия и США пока не согласовывали телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Пока нет. Сообщим», – сказал Песков на вопрос, согласовано ли проведение разговора и есть ли ясность, когда он может состояться.
7 октября Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.
8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор после визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Разговор продолжался около часа, стороны обсудили итоги этих поездок.