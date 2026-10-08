Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO119,3-1,93%CNY Бирж.12,739-0,09%IMOEX2 319,6-0,76%RTSI854,84-0,76%RGBI111,12-0,04%RGBITR764,3-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: конкретики по контакту Путина и Трампа пока нет

Инна Шульгина

Россия и США пока не согласовывали телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Пока нет. Сообщим», – сказал Песков на вопрос, согласовано ли проведение разговора и есть ли ясность, когда он может состояться.

7 октября Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.

8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор после визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Разговор продолжался около часа, стороны обсудили итоги этих поездок. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте