Путин и Трамп обсудили урегулирование на Украине

Итоги недавнего визита в Москву американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценены «со знаком плюс», эта работа будет продолжена, сообщил Ушаков. Путин и Трамп обсудили шаги, которые США могли бы предпринять для завершения военных действий на Украине. Американский президент заявил о желании добиться прорыва в урегулировании в период своего президентства.