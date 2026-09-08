Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR27,65-4,33%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,66-0,08%RGBITR773,62-0,04%
Главная / Политика /

Путин и Трамп обсудили урегулирование на Украине

Лидеры позитивно оценили успехи посредников
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился час и носил конфиденциальный характер. Собеседники откровенно обменялись мнениями, а российский лидер положительно оценил посреднические усилия американского коллеги. Сам тон их беседы был уважительным и деловым.

Итоги недавнего визита в Москву американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценены «со знаком плюс», эта работа будет продолжена, сообщил Ушаков. Путин и Трамп обсудили шаги, которые США могли бы предпринять для завершения военных действий на Украине. Американский президент заявил о желании добиться прорыва в урегулировании в период своего президентства.

Российский лидер также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей. В ходе разговора было подчеркнуто, что у России нет агрессивных планов в отношении Европы, а тезис об обратном является лишь прикрытием для увеличения военных расходов.

Ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с Путиным, которые продлились более трех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не исключал возможности телефонного разговора лидеров по итогам поездки американских переговорщиков. 7 сентября Песков заявлял, что Кремль высоко ценит миротворческие усилия американских посланников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь