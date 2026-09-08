Путин и Трамп обсудили урегулирование на Украине

Путин и Трамп обсудили урегулирование на УкраинеЛидеры позитивно оценили успехи посредников
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился час и носил конфиденциальный характер. Собеседники откровенно обменялись мнениями, а российский лидер положительно оценил посреднические усилия американского коллеги. Сам тон их беседы был уважительным и деловым.
Итоги недавнего визита в Москву американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценены «со знаком плюс», эта работа будет продолжена, сообщил Ушаков. Путин и Трамп обсудили шаги, которые США могли бы предпринять для завершения военных действий на Украине. Американский президент заявил о желании добиться прорыва в урегулировании в период своего президентства.
Российский лидер также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей. В ходе разговора было подчеркнуто, что у России нет агрессивных планов в отношении Европы, а тезис об обратном является лишь прикрытием для увеличения военных расходов.
Ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с Путиным, которые продлились более трех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не исключал возможности телефонного разговора лидеров по итогам поездки американских переговорщиков. 7 сентября Песков заявлял, что Кремль высоко ценит миротворческие усилия американских посланников.