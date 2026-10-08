Песков: РФ выступает за комплексное урегулирование украинского конфликта
Россия выступает за комплексное урегулирование конфликта на Украине, которое позволит обеспечить устойчивое решение на долгосрочную перспективу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По словам представителя Кремля, Москва не рассматривает отдельные меры как окончательное решение и выступает за урегулирование, рассчитанное на длительный период.
8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Он также призвал лидера США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва проинформирует о подготовке к возможной трехсторонней встрече по Украине, если такая работа начнется. По ее словам, российская сторона будет сообщать о соответствующих мероприятиях по мере начала подготовки к переговорам.
25 сентября Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, однако конкретики пока нет.