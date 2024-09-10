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Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России

Ведомости

Президент США Джо Байден намерен 13 сентября обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен заявил, что американская сторона собирается послушать представителей Украины, чтобы убедиться в том, что у США есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед. Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения.

«Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – сказал госсекретарь.

4 сентября МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию украинского конфликта до окончания срока президента США Джо Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.

3 сентября Reuters писало, что дальнобойные ракеты JASSM могут войти в осенний пакет помощи Украине. Собеседники агентства уточнили, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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