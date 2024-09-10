Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России

3 сентября Reuters писало, что дальнобойные ракеты JASSM могут войти в осенний пакет помощи Украине. Собеседники агентства уточнили, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.