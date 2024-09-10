Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России
Президент США Джо Байден намерен 13 сентября обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.
Блинкен заявил, что американская сторона собирается послушать представителей Украины, чтобы убедиться в том, что у США есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед. Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения.
«Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – сказал госсекретарь.
4 сентября МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию украинского конфликта до окончания срока президента США Джо Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
3 сентября Reuters писало, что дальнобойные ракеты JASSM могут войти в осенний пакет помощи Украине. Собеседники агентства уточнили, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.