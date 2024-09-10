Белый дом: США все еще против ударов вглубь России
Власти США по-прежнему не поддерживают нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.
«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно – не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», – подчеркнул Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Высказывание представителя Белого дома прозвучало на фоне заявления госсекретаря Энтони Блинкена о том, что 13 сентября президент США Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России американским и британским дальнобойным оружием.
3 сентября Reuters сообщало, что в осенний пакет помощи Украине могут быть включены дальнобойные ракеты JASSM. По словам собеседников агентства, Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.
На следующий день МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать «красные линии» Москвы и позволить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России.