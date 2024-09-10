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Белый дом: США все еще против ударов вглубь России

Ведомости

Власти США по-прежнему не поддерживают нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно – не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», – подчеркнул Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Высказывание представителя Белого дома прозвучало на фоне заявления госсекретаря Энтони Блинкена о том, что 13 сентября президент США Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России американским и британским дальнобойным оружием.

3 сентября Reuters сообщало, что в осенний пакет помощи Украине могут быть включены дальнобойные ракеты JASSM. По словам собеседников агентства, Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.

На следующий день МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать «красные линии» Москвы и позволить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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