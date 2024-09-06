Зеленский призвал союзников игнорировать «красные линии» Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать «красные линии» Москвы и позволить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Об этом пишет Reuters.
Зеленский принял участие в регулярном организованном США собрании союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии и попытался представить варианты нанесения ударов дальнего радиуса действия как еще один способ оказать давление на Россию – «чтобы у России была мотивация стремиться к миру».
По информации издания, ожидается, что Зеленский в сентябре отправится в США, чтобы представить свой «план победы» президенту Джо Байдену.
12 июля главный советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны – члены НАТО близки к тому, чтобы согласовать снятие ограничений на удары вглубь России. Он выразил мнение, что скоро Украина «получит это решение». До этого помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен говорил, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине. В Белом доме при этом подчеркивали, что власти США не планируют снимать ограничения на удары вглубь России.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».