Зеленский призвал союзников игнорировать «красные линии» Москвы

12 июля главный советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны – члены НАТО близки к тому, чтобы согласовать снятие ограничений на удары вглубь России. Он выразил мнение, что скоро Украина «получит это решение». До этого помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен говорил, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине. В Белом доме при этом подчеркивали, что власти США не планируют снимать ограничения на удары вглубь России.