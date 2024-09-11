CNN: Киев израсходовал большую часть из полученных ракет ATACMS
Украина израсходовала большую часть баллистических ракет ATACMS, полученных от западных союзников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, Украина получила «несколько сотен» ракет и большинство из них уже использованы. В публикации отмечается, что у Вашингтона имеется ограниченный запас ракет ATACMS, которые он может предоставить Киеву, не повлияв на боеготовность армии США. При этом неназванный источник CNN, знакомый с позицией Украины, утверждает, что ATACMS нужны Украине для ударов по производствам оружия на территории России.
На сегодняшний день Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Она добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации. Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву и призывают прекратить их.
В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США готовят почву для единовременного снятия всех ограничений для ВСУ на использование американского оружия. По его словам, с Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.