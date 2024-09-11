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CNN: Киев израсходовал большую часть из полученных ракет ATACMS

Ведомости

Украина израсходовала большую часть баллистических ракет ATACMS, полученных от западных союзников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Украина получила «несколько сотен» ракет и большинство из них уже использованы. В публикации отмечается, что у Вашингтона имеется ограниченный запас ракет ATACMS, которые он может предоставить Киеву, не повлияв на боеготовность армии США. При этом неназванный источник CNN, знакомый с позицией Украины, утверждает, что ATACMS нужны Украине для ударов по производствам оружия на территории России.

На сегодняшний день Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Она добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации. Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву и призывают прекратить их.

В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США готовят почву для единовременного снятия всех ограничений для ВСУ на использование американского оружия. По его словам, с Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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