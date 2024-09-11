CNN: Киев израсходовал большую часть из полученных ракет ATACMS

По его словам, Украина получила «несколько сотен» ракет и большинство из них уже использованы. В публикации отмечается, что у Вашингтона имеется ограниченный запас ракет ATACMS, которые он может предоставить Киеву, не повлияв на боеготовность армии США. При этом неназванный источник CNN, знакомый с позицией Украины, утверждает, что ATACMS нужны Украине для ударов по производствам оружия на территории России.