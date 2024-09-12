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Медведев: Британия может «затонуть» в ближайшие годы

Ведомости

Обещание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летнем партнерстве с Киевом ложно, поскольку обе страны могут прекратить свое существование в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в X.

По мнению политика, Украина не продержится и 25 лет, а Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы.

«Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – написал он.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев. На пресс-конференции глава британского МИДа пообещал Украине «100-летнее партнерство», поскольку Лондон намерен поддерживать Киев «в долгосрочной перспективе».

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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