Медведев: Британия может «затонуть» в ближайшие годы
Обещание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летнем партнерстве с Киевом ложно, поскольку обе страны могут прекратить свое существование в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в X.
По мнению политика, Украина не продержится и 25 лет, а Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы.
«Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – написал он.
11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев. На пресс-конференции глава британского МИДа пообещал Украине «100-летнее партнерство», поскольку Лондон намерен поддерживать Киев «в долгосрочной перспективе».
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.