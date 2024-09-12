Медведев: Британия может «затонуть» в ближайшие годы

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.