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МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата

Ведомости

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД, где ему сообщили о лишении аккредитации одного из российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

В заявлении говорится, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре лишила аккредитации британского дипломата в Москве. Власти Великобритании подчеркнули, что не намерены терпеть подобные действия, направленные на запугивание их сотрудников, поэтому принимают соответствующие меры.

«Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и повлекут за собой соответствующую реакцию», – говорится в сообщении.

26 ноября 2024 г. в ФСБ сообщили, что британский дипломат был лишен аккредитации в России. Причиной послужило предоставление им недостоверных сведений при въезде в страну. Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что Эдвард Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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