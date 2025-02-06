МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД, где ему сообщили о лишении аккредитации одного из российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.
В заявлении говорится, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре лишила аккредитации британского дипломата в Москве. Власти Великобритании подчеркнули, что не намерены терпеть подобные действия, направленные на запугивание их сотрудников, поэтому принимают соответствующие меры.
«Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и повлекут за собой соответствующую реакцию», – говорится в сообщении.
26 ноября 2024 г. в ФСБ сообщили, что британский дипломат был лишен аккредитации в России. Причиной послужило предоставление им недостоверных сведений при въезде в страну. Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что Эдвард Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 г.