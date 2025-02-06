МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата

26 ноября 2024 г. в ФСБ сообщили, что британский дипломат был лишен аккредитации в России. Причиной послужило предоставление им недостоверных сведений при въезде в страну. Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что Эдвард Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 г.