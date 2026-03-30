ФСБ обвинила британского дипломата в шпионаже

В марте 2025 г., Россия уже высылала двух британских дипломатов по подозрению в разведдеятельности. Тогда аккредитации лишили второго секретаря Алкеша Одедру и Майкла Скиннера – супруга сотрудницы политического отдела посольства. Им также предписали покинуть страну в течение двух недель.