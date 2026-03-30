ФСБ обвинила британского дипломата в шпионаже

ФСБ обвинила британского дипломата в шпионажеВторой секретарь посольства должен покинуть Россию
Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации и должен покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ сочла, что дипломат вел разведывательно-подрывную деятельность и намеренно указал ложные данные при получении разрешения на въезд.
«Принято решение о лишении Янса Ван Ренсбурга аккредитации», – говорится в сообщении ФСБ. Как считает спецслужба, дипломат при въезде указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Также были зафиксированы «признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности» и попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.
Решение о лишении аккредитации принял МИД России. В спецслужбе также предостерегли россиян от несогласованных встреч с британскими дипломатами, подчеркнув, что под официальными должностями могут скрываться сотрудники спецслужб.
В марте 2025 г., Россия уже высылала двух британских дипломатов по подозрению в разведдеятельности. Тогда аккредитации лишили второго секретаря Алкеша Одедру и Майкла Скиннера – супруга сотрудницы политического отдела посольства. Им также предписали покинуть страну в течение двух недель.
В ФСБ тогда заявляли о выявлении «незаявленного разведприсутствия» Великобритании под прикрытием дипмиссии. МИД РФ вызвал представителя посольства, а в британском диппредставительстве обвинения называли безосновательными.
В сентябре 2024 г. ФСБ сообщала, что получила документы, подтверждающие, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. После этого шесть сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве лишили аккредитации.