ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов

МИД РФ подтвердил высылку Самьюэля. В связи с этим временной поверенной в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия был выражен решительный протест. «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», – пригрозили во внешнеполитическом ведомстве.