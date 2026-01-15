ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов

ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатовМИД России заявил протест Соединенному Королевству
ФСБ России выявила сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве – он работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Предполагаемый сотрудник британских спецслужб – Дэвис Гарет Самьюэль. Российские власти лишили его аккредитации на работу, ему предписано покинуть страну в течение двух недель.
МИД РФ подтвердил высылку Самьюэля. В связи с этим временной поверенной в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия был выражен решительный протест. «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», – пригрозили во внешнеполитическом ведомстве.
О вызове временной поверенной в делах Великобритании в Москве стало известно 14 января. Тогда причина вызова британского представителя не приводилась.