Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов

МИД России заявил протест Соединенному Королевству
Ведомости

ФСБ России выявила сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве – он работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Предполагаемый сотрудник британских спецслужб – Дэвис Гарет Самьюэль. Российские власти лишили его аккредитации на работу, ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

МИД РФ подтвердил высылку Самьюэля. В связи с этим временной поверенной в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия был выражен решительный протест. «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», – пригрозили во внешнеполитическом ведомстве.

О вызове временной поверенной в делах Великобритании в Москве стало известно 14 января. Тогда причина вызова британского представителя не приводилась.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь