МИД России вызвал представителя Великобритании в Москве
В МИД России вызывали временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Причина вызова британского представителя не уточняется.
11 января The Daily Mail писало, что минобороны Великобритании может разработать и передать Украине новые дальнобойные баллистические ракетные системы для ударов по России. По данным издания, ракеты Nightfall с боевой частью в 200 кг смогут поражать цели на расстоянии более 480 км, что теоретически позволяет достигать Москвы.
Накануне МИД РФ вызвал посла Польши в стране Кшиштофа Краевского. Ему выразили решительный протест в связи с задержанием археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Краевскому заявили, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина на территории Мирмекийской археологической экспедиции в российском Крыму.