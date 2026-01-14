Газета
Главная / Политика /

МИД России вызвал представителя Великобритании в Москве

Ведомости

В МИД России вызывали временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Причина вызова британского представителя не уточняется.

11 января The Daily Mail писало, что минобороны Великобритании может разработать и передать Украине новые дальнобойные баллистические ракетные системы для ударов по России. По данным издания, ракеты Nightfall с боевой частью в 200 кг смогут поражать цели на расстоянии более 480 км, что теоретически позволяет достигать Москвы.

Накануне МИД РФ вызвал посла Польши в стране Кшиштофа Краевского. Ему выразили решительный протест в связи с задержанием археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Краевскому заявили, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина на территории Мирмекийской археологической экспедиции в российском Крыму. 

