МИД России вызвал представителя Великобритании в Москве

11 января The Daily Mail писало, что минобороны Великобритании может разработать и передать Украине новые дальнобойные баллистические ракетные системы для ударов по России. По данным издания, ракеты Nightfall с боевой частью в 200 кг смогут поражать цели на расстоянии более 480 км, что теоретически позволяет достигать Москвы.