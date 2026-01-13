МИД России потребовал от Польши немедленно освободить археолога Бутягина
В МИД РФ вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Ему выразили решительный протест в связи с задержанием археолога Александра Бутягина по запросу Украины, сообщило российское министерство иностранных дел.
Краевскому указали, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина на территории Мирмекийской археологической экспедиции в российском Крыму. МИД сообщил, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а сам археолог перед арестом в Польше беспрепятственно посетил несколько европейских стран.
Польскому послу также сообщили, что Бутягин занимается расследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий. В ходе работы он получал необходимые разрешения от компетентных органов, до 2014 г. – от властей Украины. Все обнаруженные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, они приумножали культурное достояние народов Крыма.
МИД подчеркнул, что российская сторона требует немедленного освобождения Бутягина и отказа от его передачи Украине.
Археолога задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.
12 января стало известно, что Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Защита собирается обжаловать решение.