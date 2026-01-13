Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД России потребовал от Польши немедленно освободить археолога Бутягина

Ведомости

В МИД РФ вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Ему выразили решительный протест в связи с задержанием археолога Александра Бутягина по запросу Украины, сообщило российское министерство иностранных дел.

Краевскому указали, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина на территории Мирмекийской археологической экспедиции в российском Крыму. МИД сообщил, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а сам археолог перед арестом в Польше беспрепятственно посетил несколько европейских стран.

Польскому послу также сообщили, что Бутягин занимается расследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий. В ходе работы он получал необходимые разрешения от компетентных органов, до 2014 г. – от властей Украины. Все обнаруженные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, они приумножали культурное достояние народов Крыма.

МИД подчеркнул, что российская сторона требует немедленного освобождения Бутягина и отказа от его передачи Украине.

Археолога задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.

12 января стало известно, что Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Защита собирается обжаловать решение.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её