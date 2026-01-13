МИД России потребовал от Польши немедленно освободить археолога Бутягина

Краевскому указали, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина на территории Мирмекийской археологической экспедиции в российском Крыму. МИД сообщил, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а сам археолог перед арестом в Польше беспрепятственно посетил несколько европейских стран.