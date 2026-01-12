Суд в Варшаве продлил арест археолога Бутягина до 4 марта
Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Адама Доманьского.
Защита не согласна с решением суда и собирается подать апелляцию в течение семи дней.
Бутягина в суд не доставляли, дело рассматривается в закрытом формате без доступа прессы.
Археолога задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл задержание россиянина «абсолютным правовым произволом» и подчеркивал, что Москва будет защищать интересы своего гражданина.
15 декабря стало известно, что Совет по правам человека при президенте России направил обращение в ЮНЕСКО в связи с задержанием Бутягина в Польше. В документе говорится, что СПЧ расценивает произошедшее как преследование под надуманными предлогами. Обращение подписал глава совета Валерий Фадеев, оно адресовано генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани.
8 января польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.