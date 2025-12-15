СПЧ обратился в ЮНЕСКО из-за задержания археолога Бутягина в Польше

Бутягин был задержан 4 декабря. При этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. О задержании россиянина СМИ сообщили 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.