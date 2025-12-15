СПЧ обратился в ЮНЕСКО из-за задержания археолога Бутягина в Польше
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в ЮНЕСКО по делу археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше. Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.
В обращении говорится, что совет расценивает задержание Бутягина как преследование под надуманными предлогами. Оно было подписано главой совета Валерием Фадеевым и направлено гендиректору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани.
«Речь идет не о каком-то «черном копателе», а о серьезном ученом, который ведет фундаментальную научную работу, имеющую огромное международное значение», – указано в письме.
Бутягин, сказано в обращении, заведует сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира государственного Эрмитажа, он ответственный секретарь Археологической комиссии, член Ученого совета «Эрмитажа», хранитель коллекции археологических находок из маленьких городов Боспора и курганов Керченского полуострова античного времени. Последняя поездка археолога в Европу была посвящена исследованию и анализу опыта коллег.
Бутягин был задержан 4 декабря. При этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. О задержании россиянина СМИ сообщили 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что задержание россиянина стало абсолютным правовым произволом. Москва будет защищать интересы гражданина, подчеркнул он.