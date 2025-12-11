В Кремле назвали правовым произволом задержание российского ученого в Польше
Задержание в Польше по запросу Украины российского ученого, представителя музея «Эрмитаж» Александра Б., стало абсолютным правовым произволом. Москва будет защищать интересы гражданина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это правовой произвол, абсолютно. Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать», – сказал представитель Кремля.
Песков обратил внимание на то, что с учетом ситуации в Варшаве, для российских граждан это не совсем подходящее место для поездок.
О задержании россиянина стало известно 11 декабря. Отмечается, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Радио RMF FM сообщает, что Киев будет требовать экстрадиции ученого, обвиняя его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.