Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле назвали правовым произволом задержание российского ученого в Польше

Ведомости

Задержание в Польше по запросу Украины российского ученого, представителя музея «Эрмитаж» Александра Б., стало абсолютным правовым произволом. Москва будет защищать интересы гражданина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это правовой произвол, абсолютно. Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать», – сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что с учетом ситуации в Варшаве, для российских граждан это не совсем подходящее место для поездок.

О задержании россиянина стало известно 11 декабря. Отмечается, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Радио RMF FM сообщает, что Киев будет требовать экстрадиции ученого, обвиняя его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте