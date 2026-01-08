Газета
Главная / Общество /

Польская прокуратура добивается экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Ведомости

Польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Ученого задержали в Польше по запросу Киева в начале декабря.

«Ходатайство об экстрадиции Бутягина, российского археолога из петербургского музея «Эрмитаж», поступило в окружной суд в Варшаве», – рассказал источник «РИА Новости».

По данным издания, обращение об экстрадиции археолога пока поступило в суд в электронном виде, оригинал документа должны доставить 9 января.

В ЕС впервые арестовали по запросу Украины далекого от политики ученого из РФ

Политика / Международные новости

Бутягина задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл задержание россиянина «абсолютным правовым произволом» и подчеркивал, что Москва будет защищать интересы своего гражданина.

15 декабря стало известно, что Совет по правам человека при президенте России направил обращение в ЮНЕСКО в связи с задержанием Бутягина в Польше. В документе говорится, что СПЧ расценивает произошедшее как преследование под надуманными предлогами. Обращение подписал глава совета Валерий Фадеев, оно адресовано генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани.

