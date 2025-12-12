В ЕС впервые арестовали по запросу Украины далекого от политики ученого из РФ

До этого, в декабре 2016 г., белорусские силовики задержали в Минске, а затем в феврале следующего года экстрадировали в Азербайджан по запросу азербайджанских властей путешественника и блогера Александра Лапшина (имевшего и российское гражданство) за посещение Нагорного Карабаха без разрешения Баку. В июле 2017 г. он был приговорен к трем годам лишения свободы, но уже через пару месяцев был помилован. В конце октября 2025 г. суд в Баку продлил срок содержания под стражей восьмерым россиянам, задержанным в Азербайджане в начале июля по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве, еще на три месяца. До этого азербайджанский суд освободил из-под стражи сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» – исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, задержанных тогда же.