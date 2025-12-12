В ЕС впервые арестовали по запросу Украины далекого от политики ученого из РФ

В ЕС впервые арестовали по запросу Украины далекого от политики ученого из РФАлександр Бутягин проезжал Польшу транзитом с научной конференции
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина по запросу украинских правоохранительных органов «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», передает местная радиостанция RMF FM. После допроса в прокуратуре Варшавы суд арестовал российского ученого на 40 дней.
Бутягин оказался в Польше проездом – он ехал из Нидерландов на Балканы в рамках лекционного тура. Как сообщает RMF FM, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против россиянина в ноябре. По версии следствия, основанием для этого стали археологические раскопки под его руководством на объекте «древний город Мирмекий» в Керчи после присоединения Крыма к России в 2014 г. без украинских разрешительных документов.
Согласно заявлению украинского генпрокурора, Бутягин археологическими работами в Крыму «фактически осуществлял разрушение охраняемого законом объекта национального значения». Предполагаемый ущерб он оценил более чем в 200 млн гривен (чуть более $4,7 млн). После задержания российского археолога польскими правоохранителями Киев намерен добиваться экстрадиции Бутягина на Украину, где ему грозит от 1 до 10 лет тюрьмы, передает RMF FM.
«Ведомости» направили запросы в посольство Польши в Москве и в пресс-службу Эрмитажа.
Бутягин заведует отделом античной археологии Государственного Эрмитажа. В Керчи он руководит Мирмекийской археологической экспедицией с 1999 г., а с 2010 г. также Стабианской экспедицией в Италии.
Вскоре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал задержание Бутягина польскими властями абсолютным правовым произволом. Он добавил, что Москва по своим дипломатическим каналам будет добиваться освобождения российского гражданина, и призвал россиян воздержаться от поездок в Польшу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители российского посольства посетили задержанного российского археолога в Польше и поддерживают контакт с его адвокатом, чтобы обжаловать решение суда о временном аресте. Она предупредила, что подобного рода политизированные решения польских властей не останутся без последствий.
В марте суд в Финляндии приговорил к пожизненному заключению россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена) по обвинению в совершении им якобы военных преступлений на востоке Украине в 2014 и 2015 гг. После того как его задержали финские правоохранители в июле 2023 г. в связи с нарушением миграционных норм, Киев запрашивал его экстрадиции. Но в декабре того же года верховный суд страны отклонил этот запрос.
До этого, в декабре 2016 г., белорусские силовики задержали в Минске, а затем в феврале следующего года экстрадировали в Азербайджан по запросу азербайджанских властей путешественника и блогера Александра Лапшина (имевшего и российское гражданство) за посещение Нагорного Карабаха без разрешения Баку. В июле 2017 г. он был приговорен к трем годам лишения свободы, но уже через пару месяцев был помилован. В конце октября 2025 г. суд в Баку продлил срок содержания под стражей восьмерым россиянам, задержанным в Азербайджане в начале июля по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве, еще на три месяца. До этого азербайджанский суд освободил из-под стражи сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» – исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, задержанных тогда же.
Арест Бутягина польскими властями – произвол и политическая провокация, направленная на обострение российско-польских отношений, говорит заведующий сектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Несмотря на нарушение Польшей международного права, Москва не намерена отвечать «беспределом на беспредел», поэтому симметричные аресты иностранных граждан в России исключены, уверен эксперт. «Вероятным ответом российского руководства станут ассиметричные меры в виде санкций против польских чиновников. Российское посольство сейчас действует в правовой плоскости и подает апелляцию на арест россиянина», – отметил политолог.
Инцидент с Бутягиным – сознательная провокация, соглашается советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. По его словам, сегодня в Польше царит антирусская шпиономания, а российский след местные правоохранители пытаются найти даже во время стихийных бедствий. За счет ареста российского археолога, продолжает эксперт, Варшава пытается получить рычаг давления на Москву. Но российские власти вряд ли будут отвечать зеркально и чинить препятствия польским ученым на территории своей страны – под арест могут попасть только те, кто совершает противоправные действия в стране, отметил политолог. «В первую очередь против нарушения прав россиянина должно выступить европейское и польское ученое сообщество, чтобы отстоять профессиональную этику. Ведь результаты археологических раскопок принадлежат всему человечеству», – сказал Буневич.