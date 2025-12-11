Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Задержанного в Польше археолога Бутягина могут экстрадировать на Украину

Ведомости

Российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше, могут экстрадировать на Украину. Об этом временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил телеканалу «России 24».

«Продлен [срок], в течение него может быть вынесено решение об экстрадиции на Украину», – сказал он.

Дипломат посоветовал россиянам не ездить в Польшу. «Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который может быть в Польше неверно истолкован», – предупредил он.

По словам Ордаша, поводом для задержания может также стать поездка в новые регионы России.

Бутягин был задержан 4 декабря. При этом российскую сторону уведомили об этом только 9 декабря. Ордаш уточнил, что срок задержания продлили еще на четыре дня.

О задержании россиянина СМИ сообщили 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Ученого обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что задержание россиянина стало абсолютным правовым произволом. Москва будет защищать интересы гражданина, подчеркнул он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её