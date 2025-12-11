Задержанного в Польше археолога Бутягина могут экстрадировать на Украину
Российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше, могут экстрадировать на Украину. Об этом временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил телеканалу «России 24».
«Продлен [срок], в течение него может быть вынесено решение об экстрадиции на Украину», – сказал он.
Дипломат посоветовал россиянам не ездить в Польшу. «Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который может быть в Польше неверно истолкован», – предупредил он.
По словам Ордаша, поводом для задержания может также стать поездка в новые регионы России.
Бутягин был задержан 4 декабря. При этом российскую сторону уведомили об этом только 9 декабря. Ордаш уточнил, что срок задержания продлили еще на четыре дня.
О задержании россиянина СМИ сообщили 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Ученого обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что задержание россиянина стало абсолютным правовым произволом. Москва будет защищать интересы гражданина, подчеркнул он.