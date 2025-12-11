Газета
Главная / Общество /

Дипломаты навестили задержанного в Польше российского археолога

Ведомости

Сотрудники посольства РФ в Варшаве навестили российского археолога и сотрудника «Эрмитажа» Александра Бутягина, который был задержан польскими правоохранителями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, дипломаты поддерживают связь с адвокатом Бутягина, которая намерена обжаловать решение польского суда о его временном задержании. Представитель МИДа выразила надежду, что польская сторона осознает «абсурдность обвинений» против российского ученого в уничтожении культурного наследия на территории России, и назвала действия польских органов правопорядка «политизированной акцией», которая не останется безнаказанной.

В тот же день временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что сотрудника «Эрмитажа» могут экстрадировать на Украину. По его данным, срок содержания под стражей был продлен еще на четыре дня.

Российскую сторону уведомили о задержании археолога 9 декабря, хотя оно состоялось 4 декабря.

