ЦБ отозвал временную администрацию «Гарант-инвеста» после признания банкротом
Центробанк прекратил деятельность временной администрации «Гарант-инвеста» после признания коммерческой организации банкротом, следует из решения регулятора. Ранее ЦБ выявил крупную недостачу.
12 февраля Арбитражный суд Москвы признал «Гарант-инвест» банкротом, на время разбирательства ЦБ назначил временную администрирование со стороны ГК «АСВ». В конце декабря 2024 г. ЦБ отозвал лицензию у банка. На тот момент «Гарант-инвест» занимал 168-е место среди российских банков по величине активов. По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора.
ЦБ РФ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу. Регулятор подчеркнул, что «формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств», отчего возникла реальная угроза инвесторам и вкладчикам банка.
Тогда же ЦБ сообщил, что вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на человека (включая начисленные проценты). Выплачивать эти деньги будет ГК «АСВ», сообщал тогда регулятор. 26 декабря 2024 г. вслед за отзывом лицензии начали падать и бумаги компании. Отдельные юниты теряли в цене более 40%.