ЦБ отозвал временную администрацию «Гарант-инвеста» после признания банкротом

Тогда же ЦБ сообщил, что вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на человека (включая начисленные проценты). Выплачивать эти деньги будет ГК «АСВ», сообщал тогда регулятор. 26 декабря 2024 г. вслед за отзывом лицензии начали падать и бумаги компании. Отдельные юниты теряли в цене более 40%.