ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-инвест»Регулятор провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов «Гарант-инвест» занимал 168-е место среди российских банков.
По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. ЦБ РФ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу.
«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-инвест» возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», – пояснили в ЦБ.
В банке до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».
КБ «Гарант-инвест» – участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на вкладчика (включая начисленные проценты). Выплачивать эти деньги будет ГК «АСВ».
15 ноября Центробанк отозвал лицензию у БКФ. По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала законы и нормативы, регулирующие банковскую деятельность. В течение года ЦБ дважды вводил ограничения на привлечение вкладов. Также банк нарушал правила по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а его клиенты проводили подозрительные операции с выводом средств за границу.