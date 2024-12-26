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ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-инвест»

Регулятор провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу
Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов «Гарант-инвест» занимал 168-е место среди российских банков.

По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. ЦБ РФ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу.

«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-инвест» возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», – пояснили в ЦБ.

В банке до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».

КБ «Гарант-инвест» – участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на вкладчика (включая начисленные проценты). Выплачивать эти деньги будет ГК «АСВ».

15 ноября Центробанк отозвал лицензию у БКФ. По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала законы и нормативы, регулирующие банковскую деятельность. В течение года ЦБ дважды вводил ограничения на привлечение вкладов. Также банк нарушал правила по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а его клиенты проводили подозрительные операции с выводом средств за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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