ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-инвест»

15 ноября Центробанк отозвал лицензию у БКФ. По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала законы и нормативы, регулирующие банковскую деятельность. В течение года ЦБ дважды вводил ограничения на привлечение вкладов. Также банк нарушал правила по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а его клиенты проводили подозрительные операции с выводом средств за границу.