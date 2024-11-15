Центробанк отозвал лицензию у БКФ

По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ. По данным Центробанка, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж.