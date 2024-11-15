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Центробанк отозвал лицензию у БКФ

Ведомости

Банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк корпоративного финансирования» («Банк БКФ»). Об этом сообщается на сайте Центробанка.

По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ. По данным Центробанка, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж.

«На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», – говорится в сообщении регулятора.

Центробанк назначил в БКФ временную администрацию, функции которой возложены на ГК «АСВ». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Центробанк уточнил, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Вкладчикам пообещали вернуть средства в 100% объеме, но не более 1,4 млн руб. Автоградбанк также был участником системы страхования вкладов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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