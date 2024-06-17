ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Вкладчики смогут получить свои средства в 100%-ном объеме, но не более 1,4 млн руб. Автоградбанк является участником системы страхования вкладов. Выплаты произведет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Решение об отзыве лицензии принято из-за нарушений банком законов, регулирующих его деятельность и касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. В ЦБ отметили, что за последний год не раз применяли меры в отношении Автоградбанка, включая ограничения отдельных банковских операций.
Кроме того, длительное время бизнес-модель кредитной организации была неэффективной, также наблюдалось сокращение и ухудшение качества активов на фоне «значительных стимулирующих выплат топ-менеджменту». Это приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств банка. Требование к достаточности капитала зачастую формально соблюдалось за счет сделок, уточнили в ЦБ.
Утверждается, что клиенты банка выводили деньги в теневой оборот. Регулятор пообещал направить информацию об операциях, в которых есть признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.
Автоградбанк – коммерческий банк, основанных в Набережных Челнах в 1991 г. Офисы кредитной организации также есть в Москве, Казани, Волгограде, Грозном, Рязани и других городах России. По величине активов кредитная организация была на 218-м месте в банковской системе страны.
Согласно отчетности за 2023 г., в прошлом году убыток Автоградбанка составил почти 56 млн руб. В 2022 г. банк потерял почти 200 млн руб. Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» в заключении выразила «мнение с оговоркой». Аудиторы обратили внимание на искажение показателей в финансовой отчетности банка.
В частности, отмечалось, что резервы на возможные потери по кредитам не были сформированы в достаточном объеме, что повлекло за собой некорректный показатель капитала. В отчете он составляет 577,1 млн руб., но должен был быть на 76,6 млн руб. меньше.