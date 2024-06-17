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ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Вкладчики смогут получить свои средства в 100%-ном объеме, но не более 1,4 млн руб. Автоградбанк является участником системы страхования вкладов. Выплаты произведет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Решение об отзыве лицензии принято из-за нарушений банком законов, регулирующих его деятельность и касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. В ЦБ отметили, что за последний год не раз применяли меры в отношении Автоградбанка, включая ограничения отдельных банковских операций.

Кроме того, длительное время бизнес-модель кредитной организации была неэффективной, также наблюдалось сокращение и ухудшение качества активов на фоне «значительных стимулирующих выплат топ-менеджменту». Это приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств банка. Требование к достаточности капитала зачастую формально соблюдалось за счет сделок, уточнили в ЦБ.

Утверждается, что клиенты банка выводили деньги в теневой оборот. Регулятор пообещал направить информацию об операциях, в которых есть признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

Автоградбанк – коммерческий банк, основанных в Набережных Челнах в 1991 г. Офисы кредитной организации также есть в Москве, Казани, Волгограде, Грозном, Рязани и других городах России. По величине активов кредитная организация была на 218-м месте в банковской системе страны.

Согласно отчетности за 2023 г., в прошлом году убыток Автоградбанка составил почти 56 млн руб. В 2022 г. банк потерял почти 200 млн руб. Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» в заключении выразила «мнение с оговоркой». Аудиторы обратили внимание на искажение показателей в финансовой отчетности банка. 

В частности, отмечалось, что резервы на возможные потери по кредитам не были сформированы в достаточном объеме, что повлекло за собой некорректный показатель капитала. В отчете он составляет 577,1 млн руб., но должен был быть на 76,6 млн руб. меньше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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