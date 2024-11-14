НПФ Альфа-банка и Совкомбанка получили лицензию ЦБ

Собственный фонд Альфа-банк, как и Совкомбанк, решили создать на фоне появления в России программы долгосрочных сбережений (ПДС) – нового накопительного инструмента с государственной поддержкой, который запущен в январе 2024 г. Операторами этой программы могут стать только частные пенсионные фонды. Она предусматривает страхование сбережений через АСВ (до 2,8 млн руб.), государственные взносы до 36 000 руб. в год на одного человека и налоговый вычет. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).