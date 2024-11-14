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НПФ Альфа-банка и Совкомбанка получили лицензию ЦБ

Продавать продукты в рамках программы долгосрочных сбережений фонд «Альфы» начнет с 25 ноября
Мария Викулова
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Альфа» получил лицензию Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, рассказал «Ведомостям» представитель Альфа-банка. Старт продаж запланирован на 25 ноября, уточнил он. Позднее Агентство страхования вкладов (АСВ) сообщило, что лицензию 14 ноября также получил НПФ Совкомбанка.

Собственный фонд Альфа-банк, как и Совкомбанк, решили создать на фоне появления в России программы долгосрочных сбережений (ПДС) – нового накопительного инструмента с государственной поддержкой, который запущен в январе 2024 г. Операторами этой программы могут стать только частные пенсионные фонды. Она предусматривает страхование сбережений через АСВ (до 2,8 млн руб.), государственные взносы до 36 000 руб. в год на одного человека и налоговый вычет. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

На начальном этапе НПФ «Альфа» будет предлагать стандартный продукт – ПДС, с возможностью расширения предложения: в будущем планируется добавить комбинированные продукты, включающие ПДС и депозит, по аналогии с решениями других финансовых групп.

НПФ банк развивает в партнерстве с «Альфастрахование-жизнью», рассказывал ранее «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Иван Пятков. «Одной ногой «НПФ «Альфа» будет опираться на компетенции продаж Альфа-банка, задействуя все банковские каналы дистрибуции, как цифровые, так и физические. А второй ногой – на продуктовую и инфраструктурную экспертизу «Альфастрахование-жизни». Такое партнерство, я уверен, даст нам быстрый старт и уверенный результат уже в 2025 г.», – объяснял банкир.

На горизонте двух – трех лет банк рассчитывает привлечь в ПДС несколько миллионов клиентов. Продвигать программу планируется преимущественно по собственной базе клиентов, говорил Пятков. Перспективы ПДС, как считают в Альфа-банке, достаточно масштабные, тем более что в условиях регуляторных ограничений банк активно перестраивает бизнес-модель, перенося центр тяжести с кредитных продуктов на продукты накопительные и комиссионные, пояснил банкир.

Программа долгосрочных сбережений стала стимулом для развития рынка и способствовала появлению новых фондов впервые за несколько лет, говорит генеральный директор НПФ «Альфа» Лариса Горчаковская. В 2024 г. на рынке появился ряд новых игроков, созданных в периметре крупных финансовых групп. Собственный НПФ уже запустили Т-банк и группа «Ренессанс страхование». Ждет получения лицензии также фонд Совкомбанка.

На 1 ноября объем вложений в ПДС составил около 103 млрд руб., а участниками программы стали 1,75 млн граждан, сообщал Минфин. Из поступивших средств 50 млрд руб. составили собственные взносы, 53 млрд руб. – переведенные в ПДС пенсионные накопления. Сейчас крупнейшим оператором программы является Сбербанк – в его НПФ открыто уже 1 млн договоров долгосрочных сбережений, рассказывал на Finopolis руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Руслан Вестеровский.

По поручению Владимира Путина по итогам года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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