Облигации ФПК «Гарант-инвест» падают до 40% после отзыва лицензии

Доходность к погашению достигает 2000%. 26 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». По величине активов «Гарант-инвест» занимал 168-е место среди российских банков. По данным регулятора, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. ЦБ РФ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостаточность средств.