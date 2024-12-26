Облигации ФПК «Гарант-инвест» падают до 40% после отзыва лицензии
Биржевые облигации Финансово-промышленной группы (ФПГ) «Гарант-инвест», чей одноименный банк лишился лицензии 26 декабря, резко подешевели в начале торговой сессии. Отдельные юниты теряют в цене до 40% и продолжают падать, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Доходность к погашению достигает 2000%. 26 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». По величине активов «Гарант-инвест» занимал 168-е место среди российских банков. По данным регулятора, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. ЦБ РФ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостаточность средств.
Регулятор подчеркнул, что «формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств банком», отчего возникла реальная угроза инвесторам и вкладчикам банка. КБ «Гарант-инвест» – участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на вкладчика (включая начисленные проценты). Выплачивать эти деньги будет ГК «АСВ».