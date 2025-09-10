За страховым возмещением обратились 6000 вкладчиков банка «Таврический»
Вкладчики банка «Таврический» обратились за получением 6,8 млрд руб. страхового возмещения в первый день выплат. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Заявления подали 6000 вкладчиков через сайт госкорпорации АСВ и портал «Госуслуги» 10 сентября. «Они получили 6,8 млрд руб., что превышает 10% страховой ответственности АСВ по банку», – говорится в сообщении.
Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир». Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов. Как уточнили в АСВ, для оформления возмещения необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», там же можно узнать размер причитающихся выплат.
9 сентября стало известно, что «Уралсиб» стал победителем повторного конкурса по выбору агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таврический». Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, первый конкурс по выбору банка-агента для страховых выплат клиентам «Таврического», организованный АСВ, не вызвал интереса у потенциальных участников.
3 сентября совет директоров ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таврический» в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации.