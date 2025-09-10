За страховым возмещением обратились 6000 вкладчиков банка «Таврический»

9 сентября стало известно, что «Уралсиб» стал победителем повторного конкурса по выбору агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таврический». Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, первый конкурс по выбору банка-агента для страховых выплат клиентам «Таврического», организованный АСВ, не вызвал интереса у потенциальных участников.