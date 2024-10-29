Кремль: завод Rheinmetall на Украине будет целью для ВС РФ

В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем противовоздушной обороны, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить обороноспособность.