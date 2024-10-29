Кремль: завод Rheinmetall на Украине будет целью для ВС РФ

Кремль: завод Rheinmetall на Украине будет целью для ВС РФНа предприятии, по словам гендиректора, уже началось производство боевых машин пехоты
Военный завод немецкого концерна Rheinmetall на Украине является целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, можно ли считать этот завод целью для российских военных.
«Разумеется, да», – уточнил Песков.
26 октября в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого из четырех оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия.
В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем противовоздушной обороны, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить обороноспособность.