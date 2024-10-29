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Кремль: завод Rheinmetall на Украине будет целью для ВС РФ

На предприятии, по словам гендиректора, уже началось производство боевых машин пехоты
Ведомости

Военный завод немецкого концерна Rheinmetall на Украине является целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, как и любое другое оборонное предприятие в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли считать этот завод целью для российских военных.

«Разумеется, да», – уточнил Песков.

26 октября в интервью украинскому ТСН генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о запуске первого из четырех оборонного завода компании на Украине, который уже начал производство боевых машин пехоты Lynx. Rheinmetall контролирует 51% акций предприятия.

В 2024 г. Украина заказала у концерна строительство четырех заводов. Планы компании также включают создание предприятий по производству пороха, танковых боеприпасов и систем противовоздушной обороны, что позволит Украине перейти на стандарты НАТО и укрепить обороноспособность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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