Трамп хочет отобрать штаты у Байдена

Победить в вотчине противника – реализуемая, но рискованная стратегия, считает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт привел два примера, доказывающих это. Клинтон в 2016 г. пыталась выиграть в традиционно республиканских Аризоне и Джорджии, но забыла про Мичиган, Пенсильванию и Висконсин – в итоге проиграла во всех этих штатах. Но в 2020 г. Байден выиграл в них. Поэтому у Трампа есть причина целиться и за пределы колеблющихся штатов. Политтехнолог уточнил, что мероприятия Трампа в демократических штатах направлены и на агитацию в пользу кандидатов-республиканцев, баллотирующихся в местные органы власти, а также в конгресс от этих штатов.