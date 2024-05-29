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Трамп хочет отобрать штаты у Байдена

Это рискованная стратегия, но может привести к успеху
Роман Романов
Оба кандидата пытаются зайти на территорию партии-конкурента/ Jim Bourg / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп и его избирательный штаб рассчитывают выиграть на ноябрьских выборах в Вирджинии, Мэн, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси и Нью-Мехико и даже штате Нью-Йорк. Такой список составили журналисты американской газеты The Hill, основываясь на официальных заявлениях Трампа и его штаба.

Особенность этих штатов заключается в том, что местный электорат традиционно голосует за кандидата в президенты из демократической партии. Кандидату-республиканцу (Джорджу Бушу-младшему) в XXI в. удалось победить только в трех из них – и то только на выборах 2000 и 2004 гг. В некоторых из них разница в рейтингах Байдена и Трампа находится в зоне или чуть превышает статистическую погрешность. Например, в Миннесоте действующий президент опережает бывшего на 2,4%, в Нью-Гэмпшире – на 3,7%.

Есть и штаты, в которых Байден уверенно обходит оппонента. В Нью-Мехико его преимущество составляет 7%. Но с учетом прецедентов на прошлых выборах говорить о гарантированности победы даже при таком разрыве преждевременно. В 2016 г. за день до голосования бывший госсекретарь Хиллари Клинтон опережала Трампа в штате Висконсин на 5,3%, но уже на следующий день он выиграл выборы в этом штате с преимуществом в 0,7%.

Кампании кандидатов в президенты США обычно концентрируются на так называемых колеблющихся штатах, где с равной вероятностью может победить как демократ, так и республиканец. В большинстве случаев именно в этих штатах определяется победитель. В 2016 г. было 12 колеблющихся штатов. В восьми из них победил Трамп.

На выборах 2024 г., по разным оценкам, их число пока достигает шести: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания. Согласно майскому опросу Bloomberg и Morning Consult, во всех, кроме Мичигана и Невады, Трамп обходит Байдена. Но последний догоняет конкурента. Так, если аналогичный опрос за апрель показывал преимущество Трампа в Неваде в 8 п. п., то в майском оно сократилось до нуля. В частности, поэтому экс-президент может пытаться искать другие комбинации штатов, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров.

Победить в вотчине противника – реализуемая, но рискованная стратегия, считает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт привел два примера, доказывающих это. Клинтон в 2016 г. пыталась выиграть в традиционно республиканских Аризоне и Джорджии, но забыла про Мичиган, Пенсильванию и Висконсин – в итоге проиграла во всех этих штатах. Но в 2020 г. Байден выиграл в них. Поэтому у Трампа есть причина целиться и за пределы колеблющихся штатов. Политтехнолог уточнил, что мероприятия Трампа в демократических штатах направлены и на агитацию в пользу кандидатов-республиканцев, баллотирующихся в местные органы власти, а также в конгресс от этих штатов.

Но при необходимости вернуть потерянные в 2020 г. республиканские Аризону и Джорджию разговоры о «захвате» демократических штатов выглядят популистскими, добавил Кочегуров. Эксперт не исключил, что Трамп может «попытать счастья» в Вирджинии и Нью-Гэмпшире. Причины недовольства Байденом во всех штатах примерно одинаковые: состояние экономики, внешнеполитические кризисы – все давит на его рейтинг, резюмировал американист.

По данным майского опроса YouGov, на гипотетических выборах Трамп опережает Байдена на 1 п. п. – 41 против 40% (с учетом других кандидатов).

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