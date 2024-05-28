Администрация Джо Байдена торопится принять как можно больше нормативных актов

Таким образом, новая администрация может свернуть нормативно-правовые акты предыдущей. Но чтобы такой акт нельзя было отменить по упрощенной схеме, он должен быть опубликован раньше, чем за 60 дней до окончания сессии конгресса. По данным Университета Джорджа Вашингтона, в 2024 г. эта дата может выпасть на один из дней между концом мая и началом августа. Такой большой период получился из-за расписания работы нынешнего конгресса и учитывает праздники, выходные, а также непредвиденные ситуации (например, в палате могут быть назначены дополнительные заседания – и тогда крайний срок сдвинется).