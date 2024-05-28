Администрация Джо Байдена торопится принять как можно больше нормативных актов

Администрация Джо Байдена торопится принять как можно больше нормативных актовДональду Трампу потребуется время, чтобы отменить их в случае победы
Администрация президента США Джо Байдена ускоренно принимает нормативно-правовые акты подчиненных президенту ведомств перед выборами. На сайте официального журнала федерального правительства (Федеральный регистр) США 26 мая появился новый список таких инициатив. Всего с 1 апреля по 28 мая несколько министерств сообщили о 114 таких документах (большая часть из них уже действует, остальные начнут в июне). В апреле было принято 66 нормативно-правовых актов, из которых 34 классифицируются как экономически значимые (влияние каждого из актов на американскую экономику оценивается правительством в $200 млн и выше) – максимальное количество за месяц со времен администрации Рональда Рейгана (1981–1989 гг.), согласно анализу Университета Джорджа Вашингтона.
Одна из возможных причин быстрого расширения нормативно-правовой базы – стремление Байдена обезопасить хотя бы часть своего наследия, полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт напоминает, что такая практика стала актуальной для нескольких последних администраций. Так, 2016 год – последний год президентства Барака Обамы – отличался ускоренным принятием таких актов.
По данным Института Катона, в первые 10 месяцев 2016 г. федеральные ведомства публиковали ежемесячно по 45 нормативно-правовых актов. В ноябре, после победы Трампа на выборах, число увеличилось до 57. В декабре – до 99.
По закону о пересмотре 1996 г. (Congressional Review Act, CRA) конгресс может отменить принятые министерствами нормы по упрощенной схеме: конгрессмены в обеих палатах голосуют за специальную резолюцию, для одобрения которой нужно обычное большинство (50% плюс один голос). После того как инициатива наберет достаточное количество голосов, ее должен подписать президент. После этого отмененный нормативно-правовой акт не только перестает действовать, но и не может быть снова принят в такой же или похожей форме.
Таким образом, новая администрация может свернуть нормативно-правовые акты предыдущей. Но чтобы такой акт нельзя было отменить по упрощенной схеме, он должен быть опубликован раньше, чем за 60 дней до окончания сессии конгресса. По данным Университета Джорджа Вашингтона, в 2024 г. эта дата может выпасть на один из дней между концом мая и началом августа. Такой большой период получился из-за расписания работы нынешнего конгресса и учитывает праздники, выходные, а также непредвиденные ситуации (например, в палате могут быть назначены дополнительные заседания – и тогда крайний срок сдвинется).
Но если нормативно-правовой акт был принят ведомством позже этой даты, то шанс на его рассмотрение передается следующей сессии конгресса, которая начнется 3 января 2025 г. И за одно голосование палата представителей может отменить только один акт, что может затянуть процесс отмены.
Механизм CRA интересный, но сложный в реализации, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Для эффективного применения этого механизма нужно, чтобы партия президента имела большинство в обеих палатах конгресса. В противном случае процедура затянется, нарушит сроки и станет бесполезной. Согласно исследовательской службе конгресса, всего с помощью механизма CRA было отменено 20 инициатив: одна при Джордже Буше-младшем (2001–2009 гг.), 16 при Дональде Трампе (2017–2021 гг.) и три при Байдене. Успешные отмены происходили, когда партии президентов имели большинство в обеих палатах. В случае победы, продолжает Сокольщик, усилия Трампа будут направлены на свертывание байденовских преобразований в миграционной и налоговой сфере. Можно ожидать попыток ужесточения контроля за мигрантами и ослабления налогового давления на корпорации.
Ведомства принимают свои нормативно-правовые акты исходя из актуального законодательства. Значительная часть принятых за время президентства Байдена нормативно-правовых актов отражает внутриполитическую повестку его лично, а также демократической партии. Они включают инициативы, направленные на расширение доступа к медицинской страховке, борьбу с изменением климата, изменение рабочего законодательства, миграционной политики и в целом социальной системы таким образом, как это видят представители администрации Байдена.
Например, 20 марта Агентство по охране окружающей среды предложило применять более экологичные правила уничтожения отходов взрывчатых веществ вместо детонации и открытого сжигания. 8 апреля министерство внутренней безопасности издало указ об увеличении срока, за который негражданин может продлить документы о разрешении на работу после истечения срока их действия, со 180 до 540 дней. С 3 мая министерство жилстроя и городского развития отменило ограничения на включение в программу помощи в обеспечении жильем для лиц с судимостью за мошенничество и нарушение присяги.
Быстрое изменение нормативно-правовой базы на уровне ведомств можно объяснить не только стремлением нынешней администрации укрепить «законодательное наследие», полагает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. В части новых норм, связанных с экономикой и социальной сферой, можно отследить стремление Байдена продемонстрировать свою активность избирателям. Эксперт объяснил, что с республиканским большинством в палате представителей принятие масштабного закона в любой из сфер, особенно социальной, для нынешней администрации практически невозможно. Поэтому Байдену и его команде приходится прибегать к менее долгосрочному инструменту законотворчества. Но в то же время результат его применения можно продать избирателям как пример реальной деятельности в их пользу, резюмировал Ярыгин.