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Пресс-секретарь Белого дома: СМИ скрывали истинное состояние Байдена

Ведомости

Информация о работоспособности бывшего президента США Джо Байдена была ложной, а его настоящее состояние тщательно скрывалось, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила, что в неофициальных разговорах журналисты признают, что знали о некомпетентности Байдена и о том, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня, а работа фактически не велась. Но, по ее словам, публично они не сообщали об этом.

Левитт подчеркнула, что несмотря на понимание реальной ситуации, СМИ продолжали распространять недостоверную информацию о состоянии Байдена.

Во время своего президентского срока Байден неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего состояния здоровья. Он допускал оговорки, спотыкался, терялся в пространстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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