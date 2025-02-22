Пресс-секретарь Белого дома: СМИ скрывали истинное состояние Байдена
Информация о работоспособности бывшего президента США Джо Байдена была ложной, а его настоящее состояние тщательно скрывалось, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она отметила, что в неофициальных разговорах журналисты признают, что знали о некомпетентности Байдена и о том, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня, а работа фактически не велась. Но, по ее словам, публично они не сообщали об этом.
Левитт подчеркнула, что несмотря на понимание реальной ситуации, СМИ продолжали распространять недостоверную информацию о состоянии Байдена.
Во время своего президентского срока Байден неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего состояния здоровья. Он допускал оговорки, спотыкался, терялся в пространстве.