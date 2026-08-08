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Состояние бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось из-за рака

Ведомости

Состояние бывшего президента США Джо Байдена осложнилось из-за рака предстательной железы. Об этом его сын Хантер Байден заявил в интервью BBC.

По словам Байдена-младшего, болезнь распространилась за пределы предстательной железы и затронула другие части организма. От метастазов в костях у политика усилились боли.

Хантер подчеркнул, что его отец по-прежнему остается центром семьи.

В мае 2025 г. у Байдена обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняла чувствительность к гормональной терапии.

28 мая 2026 г. супруга бывшего лидера США призналась, что была напугана, наблюдая за неуверенными действиями своего мужа в ходе президентских дебатов 2024 г. Она подумала, что у него мог случиться инсульт. Выступление Байдена на дебатах против нынешнего президента США Дональда Трампа в июне 2024 г. вызвало серьезную обеспокоенность среди демократов и призывы к его снятию с выборов. На тот момент Байдену был 81 год. На протяжении 90-минутных дебатов в Атланте он запинался, делал длинные паузы и иногда бормотал что-то невнятное.

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