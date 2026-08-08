Состояние бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось из-за рака

28 мая 2026 г. супруга бывшего лидера США призналась, что была напугана, наблюдая за неуверенными действиями своего мужа в ходе президентских дебатов 2024 г. Она подумала, что у него мог случиться инсульт. Выступление Байдена на дебатах против нынешнего президента США Дональда Трампа в июне 2024 г. вызвало серьезную обеспокоенность среди демократов и призывы к его снятию с выборов. На тот момент Байдену был 81 год. На протяжении 90-минутных дебатов в Атланте он запинался, делал длинные паузы и иногда бормотал что-то невнятное.