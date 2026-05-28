Жена Байдена заподозрила у него инсульт на дебатах в 2024 году

27 мая Bloomberg писал, что Джо Байден подал в суд на минюст США, чтобы запретить чиновникам делиться аудиозаписями и расшифровками интервью, которые он дал для проекта по написанию мемуаров, с республиканцами в конгрессе и консервативной правозащитной организацией. В мае 2025 г. у Байдена обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии.