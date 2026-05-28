Жена Байдена заподозрила у него инсульт на дебатах в 2024 году
Жена бывшего лидера США Джо Байдена Джилл призналась, что была напугана, наблюдая за неуверенными действиями своего мужа в ходе президентских дебатов 2024 г. Она подумала, что у него мог случиться инсульт, пишет The Guardian.
«Я испугалась, потому что никогда раньше и никогда после этого не видела Джо таким. <...> Когда я это увидела, то подумала: «Боже мой, у него инсульт», – сказала бывшая первая леди в интервью CBS.
Выступление Байдена на дебатах против нынешнего президента США Дональда Трампа в июне 2024 г. вызвало серьезную обеспокоенность среди демократов и призывы к его снятию с выборов. На тот момент Байдену был 81 год. На протяжении 90-минутных дебатов в Атланте он «постоянно запинался, делал длинные паузы и бормотал что-то невнятное, а иногда и вовсе бессвязное», указывает The Guardian.
27 мая Bloomberg писал, что Джо Байден подал в суд на минюст США, чтобы запретить чиновникам делиться аудиозаписями и расшифровками интервью, которые он дал для проекта по написанию мемуаров, с республиканцами в конгрессе и консервативной правозащитной организацией. В мае 2025 г. у Байдена обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии.