Байден подал в суд на минюст США, чтобы запретить делиться записями его интервью

Бывший президент США Джо Байден подал в суд на американский минюст, чтобы запретить чиновникам делиться аудиозаписями и расшифровками интервью, которые он дал для проекта по написанию мемуаров, с республиканцами в конгрессе и консервативной правозащитной организацией. Об этом пишет Bloomberg.

Байден подал иск 26 мая с требованием отменить раскрытие информации, которое должно состояться 15 июня.

Судебный процесс, в котором Байден выступает против администрации президента США Дональда Трампа, разгорелся на фоне затянувшейся судебной тяжбы из-за запроса материалов, поданного фондом «Наследие». Организация запросила их после публикации в 2024 г. доклада, в котором записи были названы доказательством ухудшения психического состояния Байдена. Адвокаты экс-президента заявили, что «каждый американец, в том числе действующий или бывший вице-президент, имеет право на неприкосновенность частной жизни в отношении личных разговоров, которые он ведет у себя дома». Они сослались на факт, что записи 2016 и 2017 гг. были сделаны во время работы Байдена в администрации экс-президента США Барака Обамы и после нее.

В июле 2025 г. The Wall Journal (WSJ) писала, что Байден продал права на свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group, получив аванс в $10 млн. В мае 2025 г. Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. CNN информировал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии.

