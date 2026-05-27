Байден подал в суд на минюст США, чтобы запретить делиться записями его интервью

Судебный процесс, в котором Байден выступает против администрации президента США Дональда Трампа, разгорелся на фоне затянувшейся судебной тяжбы из-за запроса материалов, поданного фондом «Наследие». Организация запросила их после публикации в 2024 г. доклада, в котором записи были названы доказательством ухудшения психического состояния Байдена. Адвокаты экс-президента заявили, что «каждый американец, в том числе действующий или бывший вице-президент, имеет право на неприкосновенность частной жизни в отношении личных разговоров, которые он ведет у себя дома». Они сослались на факт, что записи 2016 и 2017 гг. были сделаны во время работы Байдена в администрации экс-президента США Барака Обамы и после нее.