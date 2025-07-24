WSJ: Байден продал права на мемуары за $10 млн
Экс-президент США Джо Байден продал права на свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group, получив аванс в $10 млн. Об этом пишет The Wall Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
Точная дата публикации книги пока не объявлена, уточняет издание. Сделку с издательством организовало агентство Creative Artists Agency (CAA).
WSJ отмечает, что в 2017 г. мемуары бывших президента и первой леди США Барака и Мишель Обама были проданы за $60 млн, а автобиография Билла Клинтона «Моя жизнь» (2004) – за $15 млн.
В мае 2025 г. Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.