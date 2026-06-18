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Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках саммита Россия – АСЕАН, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – сказал российский лидер. Он отметил, что региональные власти всегда держат руку на пульсе в рамках этих вопросов. Президент также напомнил, что в республике создаются уникальные производства.

Путин подчеркнул, что бойцы из Татарстана мужественно несут службу в зоне спецоперации.

Саммит проходит 17–19 июня в Казани. Мероприятия посвящены 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. 18 июня глава государства также встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также принял участие в пленарном заседании саммита.

Предыдущая встреча Путина и Минниханова в двустороннем формате прошла в марте 2025 г. Тогда губернатор доложил российскому лидеру о ситуации с набором военнослужащих для участия в спецоперации, экономическом развитии региона и межконфессиональном сотрудничестве.

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