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Путин побеседовал с премьером Малайзии перед саммитом «Россия – АСЕАН»

Ведомости

Президент России Владимир Путин перед началом пленарного заседания саммита «Россия – АСЕАН» в Казани пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили «РИА Новости».

Встреча состоялась после того, как лидеры стран-участниц и представители иностранных делегаций сделали общее фото, российский президент подошел к главе правительства Малайзии. Российский глава и премьер-министр провели короткую беседу в неформальном обстановке.

Путин дал торжественный прием в честь участников саммита Россия – АСЕАН

Политика / Международные отношения

Путин принимает участие в пленарном заседании саммита «Россия – АСЕАН», который проходит в Казани. Наряду с российским лидером пленарное заседание открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатель встречи.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Росатома Алексей Лихачев. На саммите также присутствуют глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, руководитель протокола президента Владислав Китаев и постоянный представитель президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

Корреспондент «Ведомостей» передавал, что главы иностранных делегаций начали прибывать в международный выставочный центр «Казань экспо», где проходит саммит «Россия – АСЕАН». На площадке уже находятся премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос и другие участники форума.

Путин и народ: когда президент лично общался с россиянами
17 июня во время проходящего в Казани саммита «Россия – АСЕАН» президент Владимир Путин осмотрел кремль столицы Татарстана, а заодно вышел к местным жителям, которые в этот момент находились на его территории. Он жал им руки и охотно позировал для фотографий, а также общался с прихожанами Благовещенского собора. Когда еще за последние годы глава государства выходил к народу, – в галерее «Ведомостей».
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17 июня во время проходящего в Казани саммита «Россия – АСЕАН» президент Владимир Путин осмотрел кремль столицы Татарстана, а заодно вышел к местным жителям, которые в этот момент находились на его территории. Он жал им руки и охотно позировал для фотографий, а также общался с прихожанами Благовещенского собора. Когда еще за последние годы глава государства выходил к народу, – в галерее «Ведомостей». / Пресс-служба президента России

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