Путин побеседовал с премьером Малайзии перед саммитом «Россия – АСЕАН»
Президент России Владимир Путин перед началом пленарного заседания саммита «Россия – АСЕАН» в Казани пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили «РИА Новости».
Встреча состоялась после того, как лидеры стран-участниц и представители иностранных делегаций сделали общее фото, российский президент подошел к главе правительства Малайзии. Российский глава и премьер-министр провели короткую беседу в неформальном обстановке.
Путин принимает участие в пленарном заседании саммита «Россия – АСЕАН», который проходит в Казани. Наряду с российским лидером пленарное заседание открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатель встречи.
В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Росатома Алексей Лихачев. На саммите также присутствуют глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, руководитель протокола президента Владислав Китаев и постоянный представитель президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
Корреспондент «Ведомостей» передавал, что главы иностранных делегаций начали прибывать в международный выставочный центр «Казань экспо», где проходит саммит «Россия – АСЕАН». На площадке уже находятся премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос и другие участники форума.