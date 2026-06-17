Путин дал торжественный прием в честь участников саммита Россия – АСЕАН

Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани президент России посетил православный храм и мечеть на территории Казанского кремля, где пообщался с прихожанами. После этого Путин провел встречу с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, который председательствует в АСЕАН, пригласил российского президента на саммит АСЕАН в Маниле, который пройдет в ноябре 2026 г.