Путин дал торжественный прием в честь участников саммита Россия – АСЕАН

Путин дал торжественный прием в честь участников саммита Россия – АСЕАНГлава государства указал на стремление стран Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества с Москвой
Президент России Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций – участников саммита Россия – АСЕАН в Казани, сообщает официальный сайт Кремля. Церемония прошла в Театре имени Галиасгара Камала.
«Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях», – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что страны работают над углублением партнерства, а документы, которые подпишут по итогам мероприятия, поспособствуют его расширению. «Все наши государства следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила», – подчеркнул президент.
Путин также обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН, их уважение национальной самобытности и признание культурно-цивилизационного разнообразия мира. «Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – добавил он.
Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани президент России посетил православный храм и мечеть на территории Казанского кремля, где пообщался с прихожанами. После этого Путин провел встречу с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, который председательствует в АСЕАН, пригласил российского президента на саммит АСЕАН в Маниле, который пройдет в ноябре 2026 г.