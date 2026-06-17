Путин посетил храм и мечеть перед переговорами на саммите «Россия – АСЕАН»
Президент РФ Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани посетил православный храм и мечеть на территории Казанского кремля, где пообщался с прихожанами. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства 17 июня прилетел в Казань для участия в юбилейном саммите, посвященном 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
На открытии делового форума в Казани генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в расширении сотрудничества с РФ в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, цифровых технологий и искусственного интеллекта.
16 июня помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что участники саммита «Россия – АСЕАН» планируют обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также подвести итоги 35-летнего развития стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Кроме того, в повестку включены вопросы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.