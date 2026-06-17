Путин посетил храм и мечеть перед переговорами на саммите «Россия – АСЕАН»

16 июня помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что участники саммита «Россия – АСЕАН» планируют обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также подвести итоги 35-летнего развития стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Кроме того, в повестку включены вопросы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.