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Путин посетил храм и мечеть перед переговорами на саммите «Россия – АСЕАН»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани посетил православный храм и мечеть на территории Казанского кремля, где пообщался с прихожанами. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства 17 июня прилетел в Казань для участия в юбилейном саммите, посвященном 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

На открытии делового форума в Казани генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в расширении сотрудничества с РФ в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

16 июня помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что участники саммита «Россия – АСЕАН» планируют обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также подвести итоги 35-летнего развития стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Кроме того, в повестку включены вопросы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества.

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