Путин прилетел в Казань для участия в саммите «Россия – АСЕАН»
Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где примет участие в деловом форуме «Россия – АСЕАН».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину предстоит провести «марафон встреч» на саммите «Россия – АСЕАН». В частности, Филиппины запросили первую двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Путиным, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим планирует обсудить на встрече с президентом РФ увеличение поставок российской нефти.
Форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Площадкой для мероприятия стал ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.