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Главная / Политика /

Путин прилетел в Казань для участия в саммите «Россия – АСЕАН»

Ведомости

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где примет участие в деловом форуме «Россия – АСЕАН».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину предстоит провести «марафон встреч» на саммите «Россия – АСЕАН». В частности, Филиппины запросили первую двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Путиным, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим планирует обсудить на встрече с президентом РФ увеличение поставок российской нефти.

Что Владимир Путин будет делать на саммите «Россия – АСЕАН»

Политика / Международные отношения

Форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Площадкой для мероприятия стал ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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